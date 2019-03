Perrons in station van Brugge ontruimd door vallende stukken van naastgelegen gebouw Bart Boterman

10 maart 2019

14u52 0 Brugge De perrons van het station van Brugge zijn momenteel ontruimd door problemen met een naastgelegen gebouw door de storm. Dat bevestigt woordvoerder Bart Crols van de NMBS. Enkele panelen zijn van het dak van het gebouw naar beneden gewaaid en dat is onveilig voor de reizigers.

De brandweer ging meteen ter plaatse met een ladderwagen om het de panelen op het dak te verstevigen, maar de ladderwagen werd instabiel door de wind. De pompiers proberen nu op een andere manier het dak te verstevigen. “Er zijn enkele zaken naar beneden gewaaid. Door die onveilige toestand is beslist om de perrons te ontruimen. Dat heeft voorlopig weinig invloed op de situatie op het spoor, want alle treinen in West- en Oost-Vlaanderen zin momenteel afgesloten door takken op de sporen. Het stationsgebouw zelf is wel nog toegankelijk”, aldus Crols.