Pech voor Albanees: in verzet zelfde straf, kompanen in beroep wél milder gestraft JHM

13 december 2018

13u51 0

Een Albanese drugdealer voelde zich donderdag onheus behandeld in de strafrechtbank van Brugge. Granit K. maakte deel uit van een tienkoppige Albanese bende die in Brugge heel wat drugs aan de man bracht. Tussen halfweg 2013 en december 2015 dealde de bende wekelijks liefst 2 kilogram cocaïne aan de man. Ze gingen daarbij bijzonder professioneel te werk en regelden al hun zaken vanuit Spanje. Kopstuk Emirjan H. kreeg er destijds liefst 10 jaar cel voor en de rechter verklaarde meer dan 200.000 euro opbrengst verbeurd. In beroep ging de straffen echter omlaag en kreeg H. nog 8 jaar cel. Volgens het Hof van Beroep was niet bewezen dat de leden deel uitmaakten van een georganiseerde bende. Ook dat voerde Granit K. nu aan in verzet. Hij kreeg destijds 4 jaar cel, en diezelfde straf gaf de rechter hem nu opnieuw. “Ik hou me niet aan wat het Hof van Beroep daarover zegt”, stelt ze. “Als dit geen bende is weet ik het ook niet meer. Het vonnis was destijds 100 pagina’s, dus heb ik er wel goed over nagedacht.” Wellicht zal K. nu net als zijn kompanen in beroep gaan.