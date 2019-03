Paul Floreal (58) is eerste Belgisch kampioen Risk: “Ongelooflijk veel geluk gehad” Bart Huysentruyt

02 maart 2019

20u23 0 Brugge In de Stadshallen van Brugge heeft Paul Floreal (58) uit Sint-Kruis zich tot eerste Belgisch kampioen Risk gekroond. In het finalespel dat meer dan twee uur duurde, toonde hij zich de koelbloedigste. “Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad", was hij na afloop eerlijk.

De organisatie hoopte vooraf op zo'n honderd deelnemers, maar kon uiteindelijk rekenen op 47 enthousiaste spelers uit alle hoeken van het land. Het waren voornamelijk dertigers en veertigers die het strategische bordspel in hun jongere jaren hadden leren kennen en nog steeds in de vingers hebben. “We hebben alle spellenclubs van het land aangeschreven, maar eigenlijk heel weinig respons gekregen", zegt organisator San Verrecas uit Brugge. “Het is dankzij Facebook dat we toch de meeste deelnemers hebben kunnen overtuigen om in een grote zaal eens tegen elkaar te strijden.”

Het decor kon niet beter: de Brugse Stadshallen hebben een geweldige uitstraling. “We kregen heel veel complimenten over dit kampioenschap, een unicum in ons land", zegt Verrecas. “Nederland houden ze al vijf jaar een nationaal kampioenschap. Daar doen vijfhonderd spelers aan mee. Toen ik dat hoorde, wilde ik dat ook in mijn eigen stad organiseren.”

Risk is het gekende strategische bordspel waarbij je een leger moet opbouwen, grenzen verdedigen en de continenten van de wereld veroveren. Het is heel populair. Kenners weten dat zo'n spelletje erg lang kan duren. “Eerst hebben we de spelers in aparte groepen verdeeld. Nadien namen de winnaars het tegen elkaar op. Ook voor de verliezers was er een ronde. De spelduur hebben we bewust wat verminderd door er extra regels aan toe te voegen. Zo kregen de spelers maar een beperkte tijd om na te denken over de volgende zet.”

Het finale spel met de zes beste spelers van de dag duurde uiteindelijk twee uur en achttien minuten. De laatste zet van Paul Floreal (58) uit Sint-Kruis bleek de beslissende. “Ongelooflijk, want ik had net zo goed kunnen verliezen", juicht de Bruggeling. “Ik moet toegeven dat ik al de hele dag veel geluk heb gekend in dit spel. Voor hetzelfde geld zat ik al lang weer thuis aan de haard.” Paul kent Risk op zijn duimpje. Hij heeft het vooral vroeger erg vaak gespeeld. “Tot twintig jaar geleden zat het perfect in mijn vingers. Risk is een leuk spel, omdat je vooruit moet denken en heel strategisch kan spelen. Maar de laatste twintig jaar is de doos niet meer op tafel verschenen. Toen ik de oproep voor het kampioenschap zag, dacht ik: waarom niet, het is zelfs in mijn eigen stad. Daarna heb ik de regels van het spel nog eens doorgenomen. Maar om meteen Belgisch kampioen te worden? Neen, dat had ik nooit verwacht.”

Volgend jaar vindt er zeker een tweede editie plaats, opnieuw in de Brugse Stadshallen.