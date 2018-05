Paul Eneman (71) overleden 24 mei 2018

Oud-bootjesman en leerkracht Paul Eneman is plots overleden. Dat gebeurde vorige woensdag al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Eneman was een bevlogen bootjesman en vertelde graag aan de toeristen over zijn geliefde stad Brugge. De begrafenis vindt plaats op vrijdag 25 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van Sint-Willibrord in Sint-Andries.





(BHT)