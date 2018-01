Patricia (39) ruilt job als chocolatier voor zorgsector 02u48 0 Benny Proot Patricia Dekens (39) wil met haar nieuwe bedrijf 'Het Derde Geluk' ouderen persoonlijke zorg aanbieden. Brugge Stevige carrièreswitch voor Patricia Dekens (39) uit Brugge. De ondernemende vrouw ruilde een job als chocolatier bij onder meer Dominique Persoone in voor de zorgsector.

Nadat ze als geriatrisch verpleegkundige ervaring opdeed in de thuiszorg en woonzorgcentra, start ze nu haar eigen bedrijf Het Derde Geluk. Ze vult een leegte in het zorgaanbod: meer aandacht voor geborgenheid en eigenwaarde van ouderen en zorgklanten. "Zorg- en verpleegkundigen doen vandaag al wat in hun mogelijkheden ligt. We zitten evenwel met een tekort aan personeel in die sector. Ik wil een stukje toevoegen: persoonlijke zorg op een aangepast tempo. Een beetje extra quality time, dus. Zo bied ik een deugddoende gelaatsverzorging aan, maar ook een scheerbeurt, manicure met handmassage, relaxatiebad of massage. Verder kom ik - als dat gevraagd wordt - ook op bezoek, of zorg ik voor begeleiding van een familiale gelegenheid. Het kan een verlichting zijn voor de kinderen als die bijvoorbeeld met vakantie of ziek zijn." De prijzen van Het Derde Geluk variëren tussen 30 en 60 euro, naargelang de servicekeuze. (BHT)