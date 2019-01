Patissier van Hertog Jan start eigen zaak in Brugge Yoran Quaghebeur (26) en Yara Coudeville (24) openen The Pastry y’Art Bart Huysentruyt

18 januari 2019

10u31 0 Brugge Yoran Quaghebeur (26) en zijn zakenpartner Yara Coudeville (24) hebben in de schaduw van de Sint-Salvatorskathedraal The Pastry y’Art geopend. Dat is een gloednieuwe patisserie en bakkerij. Yoran brengt zijn creaties mee van het gesloten driesterrenrestaurant Hertog Jan. “Mijn droom komt uit", zegt hij.

De kleine kunstwerkjes van patissier Yoran Quaghebeur liggen te blinken in de toonbank van The Pastry y’Art, een nieuwe zaak in de straat Sint-Salvatorskerkhof. Hier was voorheen een accessoirewinkel gevestigd. De nieuwe patisserie is lichtroze ingekleed en doet niet meer denken aan de vroegere uitbating. Vanuit het achterliggend atelier maakt de jonge patissier zijn droom waar. “Er zijn nogal wat bakkerijen en patisseriezaken die recent de deuren hebben gesloten in Brugge", stelt hij vast. “Maar ik geloof in dit concept. We merken het ook tijdens onze eerste openingsweken: mensen nemen echt wel de tijd om nog naar hier te komen en iets lekkers uit te kiezen.”

Specialiteit van het huis? Alles voor bij de koffie. Dat gaat van koffiekoekjes tot taartjes, met de appeltaart in de vorm van een roos als absolute topper. Ook de cassis-framboos gaat vlot over de toonbank. Dat is een fruitige bavaroismousse met cassis en frambozen. “De focus ligt op de patisserie, omdat dit helemaal mijn ding is", zegt Yoran Quaghebeur. “Maar we verkopen ook brood, sandwiches en boterkoeken. Alles wordt huisgemaakt. Ik waak over de kwaliteit. Hier worden geen chemische verbeteraars aan de producten toegevoegd.”

De adelbrieven die de Bruggeling kan voorleggen ogen in elk geval indrukwekkend. Yoran Quaghebeur was voorheen actief bij De Baere in Knokke, The Chocolate Line van Dominique Persoone, patisserie Servaas Van Mullem en driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem. Die zaak sloot onlangs de deuren. “Bij Servaas Van Mullem heb ik Yara (Coudeville, red) leren kennen. Zij was daar toen als jobstudente aan het werk”, vertelt Yoran. “We zijn geen koppel, maar wel goede vrienden. Toen namen we de beslissing om ooit een eigen zaak in Brugge te beginnen.”

Een voedingszaak in het hart van de stad is geen evidente keuze, want in Brugge is parkeren al jaren het gespreksonderwerp nummer één. Ook voor de deur van The Pastry y’Art is dat niet eenvoudig. “Je kan hier wel even voor twee minuten stoppen om een bestelling mee te nemen”, zegt Yoran Quaghebeur. “We merken dat klanten hun wagen meestal onder 't Zand of het Zilverpand parkeren. Dat is hier op een korte wandelafstand vandaan.”

Wie het volledige assortiment van The Pastry y’Art wil ontdekken kan daarvoor terecht op de Facebook- en Instagrampagina van de zaak. Ze hebben ook een website: www.thepastryyart.be.