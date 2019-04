Paters verkopen Kapucijnenklooster: voortbestaan Fiorettikoor in gevaar Komende zaterdag laatste paasviering voor Brugs koor? Bart Huysentruyt

18 april 2019

16u56 1 Brugge De paters verkopen het Kapucijnenklooster in Brugge en dat geeft het populaire Fiorettikoor kopzorgen. Er zijn meerdere gegadigden om het klooster in te palmen, maar daardoor zou het koor na meer dan 40 jaar kunnen verdwijnen. “We hopen het koorhuisje en de repetitiezaal te mogen behouden”, zegt Hilde Neutens van het Fiorettikoor.

De toekomstplannen voor het Kapucijnenklooster in de Boeveriestraat in Brugge zijn al een tijdje hangende. Zo’n anderhalf jaar geleden lieten de paters de gebruikers van het klooster en de gebouwen weten dat ze het domein willen verlaten. “De gemeenschap van de kapucijnen is in een paar jaar tijd te klein geworden om het grote klooster te blijven bewonen”, zegt pater Adri Geerts. “Daarom willen we in de heel nabije toekomst verhuizen. Welke bestemming het klooster krijgt, is nog niet definitief bepaald.” De paters namen contact op met de stad om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn voor eventuele kopers. “Dit is puur Brugs erfgoed”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Dat hebben we aan de paters laten weten. Ze kunnen met die informatie onderhandelingen voeren. Sindsdien hebben we van het project niets meer vernomen.”

Voor de 55 jongeren van het Fiorettikoor, dat al veertig jaar gebruik maakt van het klooster, is de situatie vervelend. Vorig jaar al liet koorleidster Hilde Neutens in opdracht van de gemeenschaps de vele aanwezigen op de paasviering weten dat het mogelijk de laatste keer was. “Dit keer zijn we het zo goed als zeker”, zegt Hilde Neutens. “Vele aanwezigen waren vorig jaar geschrokken. Onze vieringen met Pasen, Moeder- en Vaderdag en Kerstmis worden massaal bijgewoond. Wat wij hebben begrepen, is dat de onderhandelingen met kandidaat-kopers langer duren dan gedacht en dat er meerdere gegadigden zijn. We wachten zelf naar het definitief verdict af en dat is best spannend. We hopen dan ook dat de paters hun belofte houden dat we in onze zaal én het koorhuis mogen blijven. We blijven immers nog groeien en we hebben al mooie aanbiedingen voor eind 2019 en begin 2020. Opnieuw een volle kerk zal zaterdag een extra stimulans betekenen.”

Zangstage

Het Fiorettikoor verwacht nog tot eind dit jaar te kunnen zingen in het Kapucijnenklooster. “Als stad zijn we erg begaan met het lot van het koor”, stipt Franky Demon aan. “Hopelijk kunnen ze blijven.”

Fioretti brengt op zaterdag 20 april om 18 uur wellicht de laatste Paaswake met nieuwe en eigentijdse liedjes. De kinderen die langskomen, krijgen iets van de paasklok. Op zaterdag 11 mei worden mama’s nog een keer verwend en op zaterdag 8 juni is er nog een vaderdaghulde. Het Fiorettikoor kan ook nog zijn koorjaar afsluiten met een interne zangstage met professionals in hun - nu nog - eigen ruimtes die aan het klooster verbonden zijn. Wie het reilen en zeilen van Fioretti wil volgen, kan altijd een kijkje nemen op de website fiorettikoor.be.