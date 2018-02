Passagier Lijnbus gewond 27 februari 2018

02u30 0

Op de Unescorotonde in Brugge is gisterennamiddag even na 14 uur een botsing gebeurd tussen een bus van De Lijn en een wagen. Door de klap raakte op de bus één passagier lichtgewond aan de nek. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar moest uiteindelijk niemand meenemen. De politie deed de vaststellingen. In de tussentijd plaatste de brandweer signalisatie. (MMB)