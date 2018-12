Pascale Naessens spreekt in Stadsschouwburg Bart Huysentruyt

21 december 2018

09u26 0

Tv-figuur en auteur van kookboeken Pascale Naessens komt op vrijdag 4 januari 2019 om 20 uur naar de Brugse Stadsschouwburg. In een 90 minuten durende lezing legt ze de gevoeligheden van de voeding van vandaag bloot. Ze geeft ook tips om wat gezonder te gaan eten. Op het einde van de voorstelling is een interactief vragenmoment met een live-poll. Mensen kunnen vanuit de zaal een vraag stellen die direct op het scherm wordt geprojecteerd en dat via hun smartphone. Achteraf is een meet en greet voorzien voor elke bezoeker. Tickets: www.pascalepure.be.