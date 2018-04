Pas eind juni 300 oldtimer-bromfietsen aan La Brugeoise 07 april 2018

Het evenement met 300 oldtimer-bromfietsen, dat midden maart afgelast werd door het slechte weer, vindt nu op zaterdag 30 juni plaats. Die dag kunnen liefhebbers aan La Brugeoise in de Vaartdijkstraat in Brugge om 8 uur kennismaken met ruim 300 oldtimers. Geen auto's, maar wel bromfietsen. "Over heel België sleutelen duizenden mannen én vrouwen dagelijks aan hun brommer. Ze zoeken naar onderdelen online, tikken oldtimers op de kop en rijden het land rond met gelijkgestemde zielen. Voor hen is er die dag de Red Bull All The Way, een uitdagende tocht van 163 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Een enthousiaste bende van 300 mopeds van 50cc rijden over de mooiste wegen, steilste hellingen en meest uitdagende kasseistroken, met start in Brugge en aankomst in Oudenaarde", zegt organisator Karel Voet. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven op www.redbull.be/alltheway. Om deel te nemen, moet je aan de start staan met een moped Klasse B mét origineel 50cc-motorblok. Zowel tweetakt- als viertaktmotoren zijn toegelaten, scooters niet. (MMB)