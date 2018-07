Pas Bruggeling en al op kieslijst sp.a ALJOSJA VAN BLIND GETROUWD ZOCHT ZELF CONTACT MET BURGEMEESTER BART HUYSENTRUYT

18 juli 2018

02u28 0 Brugge Hij woont pas een maand in Brugge, maar toch is Aljosja Van der Straeten (29) in oktober kandidaat op de sp.a-lijst van burgemeester Renaat Landuyt. Aljosja trad eerder dit jaar in het huwelijk met Lieve in het VTM-programma Blind Getrouwd.

Ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen stappen tal van bekende Vlamingen in de politiek. In Brugge koos worstelaar Bernard Vandamme al voor sp.a, en nu volgt ook Aljosja Van der Straeten, die wel als onafhankelijke op de lijst staat. In het razend populaire VTM-programma werd de 29-jarige ambtenaar gekoppeld aan Lieve Vanoverschelde uit Sint-Andries. En hoewel de eerste kennismaking niet meteen een groot succes was, koos het koppel toch voor elkaar. Sinds juni wonen ze samen op een appartementje langs de Torhoutse Steenweg.





"Ik ben nog maar pas Bruggeling, maar de stad is geen onbekende voor mij", zegt Aljosja Van der Straeten, die oorspronkelijk uit Opwijk bij Brussel komt. "Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond en toen ik aan mijn buitenlandse vrienden een Belgische stad wilde laten zien, kwam ik altijd naar Brugge. Ik heb hier dus wat afgegidst", glimlacht hij. Tijdens Blind Getrouwd leerde hij Brugge nog beter kennen. "Het is mijn bedoeling om na de vakantie ook het lokale verenigingsleven te ontdekken."





Mosselsouper organiseren

Aljosja schreef zelf een mail naar burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) om zijn interesse in de politiek kenbaar te maken. Dat hij voor sp.a kiest, mag niet verbazen. In Opwijk was hij al eens lokaal voorzitter van de partij. "Maar veel meer dan het organiseren van een mosselsouper stelde dat niet voor", is hij eerlijk. "Ik stap niet blind in de politiek. Ik heb als auditeur voor lokale besturen gewerkt, dus ik weet van het reilen en zeilen in de Vlaamse gemeenten. In mijn bericht aan de burgemeester heb ik gezegd dat ik geloof in zijn project voor Brugge. Mensen zijn hier gelukkig en trots en dat heeft ook met de kunde van het stadsbestuur te maken. Daarom heb ik voorgesteld om hier mee mijn schouders onder te zetten. Mijn naambekendheid kan mogelijk misschien wat helpen."





Landuyt, die momenteel met vakantie is, gaf hem als onafhankelijke kandidaat plaats 19 op de lijst. Volgens federaal parlementslid Annick Lambrecht is dat een ambitieuze plaats. "Misschien kan Aljosja wel een zitje in de gemeenteraad versieren. Dat moet de ambitie zijn. Hij kent Brugge misschien nog niet zo goed, maar het is nuttig om ook iemand op de lijst te hebben die met een open vizier naar deze stad kijkt."





En wat vindt Aljosja's partner Lieve van zijn politiek engagement? "Lieve is wel trots op mij, al hoopte ze eigenlijk om nu wat meer in de luwte te kunnen blijven. Het is voor haar een beetje dubbel, maar ze steunt me voor honderd procent."