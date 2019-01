Parking Station breidt uit met 500 plaatsen, Katelijne van tafel? Bijkomende parking aan de Katelijnebrug zou niet meer nodig zijn Bart Huysentruyt

14u22 0 Brugge De openbare parking aan het Station in Brugge breidt de komende jaren nog uit met minstens 500 plaatsen. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De parkeertoren wordt groter, omdat er plannen zijn om het project ‘Nieuw Brugge’ verder uit te breiden. Een extra parking aan de Katelijnebrug lijkt zo definitief van de baan.

“Als er een alternatief is voor de voorziene parking achter de bewoning in de Baron Ruzettelaan nabij de Katelijnebrug, dan kunnen we met die grond iets anders doen.” Dat vertelde Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) onlangs nog. Dat alternatief lijkt nu gevonden. Het is namelijk zeker dat er extra parking komt aan het station. Daar zijn nu al 1.500 plaatsen voor auto’s, gespreid over twee verdiepingen. Met de komst van de Huis van de Bruggeling en het Radisson Blu hotel is het op die parking overigens steeds vaker drukker. Er zijn plannen om het project ‘Nieuw Brugge’, waarvan er al drie fases gerealiseerd zijn met onder meer de komst van appartementsgebouwen en het nieuwe hotel, nog verder uit te breiden. “En dan is er uiteraard bijkomende parking nodig”, zegt De fauw. “Dat is de voorwaarde en die zal ook nageleefd worden. Er zijn mogelijkheden om verder langs het spoor in de richting van de Brugeoise uit te breiden.”

De aankondiging komt even onverwacht als welgekomen. Brugge slibde de afgelopen eindejaarsperiode helemaal dicht. Alle openbare parkings stonden nog voor de middag helemaal vol. De roep om extra plaatsen voor dagtoeristen klonk nooit luider. “Er moet inderdaad iets gebeuren”, erkent De fauw. “Het is de taak van deze bestuursploeg om met oplossingen te komen. Daar zijn we volop mee bezig. Er wordt nu gewerkt aan de nieuwe parking aan het Waggelwater, waar plaats is voor 180 wagens. Het dossier voor de uitbreiding van de parking ‘t Zand gaat ook vooruit, al verwachten we pas tegen het einde van dit jaar de eerste spade in de grond.” Op termijn denkt het stadsbestuur van Brugge ook aan de toekomstige parking bij het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge, waar plaats zal zijn voor 6.000 wagens. Op drukke momenten zou de stad die parking ook willen inschakelen, mits goede verbindingen richting de stadskern.

Al die plannen samen maken de komst van extra parking aan de Katelijnebrug plots bijna overbodig. Het stadsbestuur kocht die gronden nochtans van Vlaanderen via een grondenruil om er een parking te realiseren. Maar dat plan van het vorige stadsbestuur kreeg heel veel tegenkanting van groene verenigingen en buurtbewoners. Zij vonden dat het stukje groen achter de Baron Ruzettelaan vooral groen moest blijven. Ook de nieuwe meerderheidspartij Open Vld Plus was die mening toegedaan. Met de uitbreiding van parking Station, die vlakbij ligt, wordt die piste dus bijna zeker verlaten.