Parking Entrepot wordt festivalterrein VOORTAAN OPTREDENS, STILTEWAKES OF CONCERTEN MOGELIJK BART HUYSENTRUYT

29 mei 2018

02u47 0 Brugge Aan jongerencentrum Entrepot in Brugge zijn werken gestart om de parking om te toveren tot evenementenplein. De betonnen vlakte maakt plaats voor blokkendozen, grotere terrassen en tribunes. "Festivals komen beter tot hun recht", reageert coördinator Wannes Fremaut.

De parking aan het Entrepot ondergaat een ware gedaanteverwisseling. Sinds een paar dagen is de firma Braet bezig de grote stenen vlakte met tachtig parkeerplaatsen aan de binnenhaven om te vormen tot volwaardige evenementenlocatie voor jongerencentrum Entrepot en Jeugdhuis Comma. Er komt een stalen structuur in de vorm van een gaanderijzone. "Die ingreep heeft als groot voordeel dat organisatoren van evenementen elementen als blokkendozen naar hartenlust kunnen verschuiven, monteren en demonteren in functie van hun activiteit", legt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V) uit. "Zo kunnen er ook kleinschalige activiteiten, zoals lezingen, kleine optredens of zelfs een stiltewake georganiseerd worden. Maar we plannen ook mogelijkheden voor grootse voorstellingen en concerten. Het ontwerp speelt ook in op eventuele noden in de toekomst."





Tribune

Het ontwerpteam van architectenbureau Zampone Architectuur en Tc-plus heeft samen met het stadsbestuur en jongerencentrum Entrepot grondig nagedacht over de nieuwe site. Zo komt er een link tussen de binnen- en buitenruimte door het terras en de rokerszone uit te breiden. De brede trappen aan het nieuwe terras zullen tegelijkertijd ook dienstdoen als tribune tijdens de evenementen. Er komt ook meer groen: kleine bosjes tegenover het jeugdhuis en klimplanten langs de achterzijde van de gaanderijen.





Nieuwe parking

Nieuwe bomen en struiken zullen de nieuwe parking aan het zicht onttrekken. "De parking verdwijnt dus niet helemaal", zegt coördinator Wannes Fremaut. "Er zullen nog 39 parkeerplaatsen zijn. Nieuw zijn de fietsenstallingen met 510 plaatsen. De nieuwe fietsenstallingen komen aan de zijkant van het terrein, zodat automobilisten en fietsers elkaar niet kunnen hinderen. De veiligheid van de jongeren zal dus ook verbeteren. Met deze keuze vragen we dus duidelijk aan ons publiek om voor de fiets te kiezen."





De stad investeert bijna zeshonderd euro. In de toekomst zouden het foodtruckfestival, maar mogelijk ook Vama Veche er kunnen plaatsvinden. Het nieuwe Entrepot moet nog dit jaar klaar zijn.