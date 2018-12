Parket onderzoekt verdacht overlijden op voetpad Jelle Houwen Mathias Mariën

27 december 2018

11u41 0 Brugge De politie en het parket van Brugge onderzoeken het verdacht overlijden van een man donderdagochtend.

De man werd rond 7.45 uur gevonden op het voetpad voor een woning in de Engelendalelaan, op de hoek met de Astridlaan in Assebroek. Hulp kon niet meer baten want de man bleek al overleden te zijn. De brandweer werd opgeroepen en plaatste een scherm rond het lichaam. Daarna werd een wetsgeneesheer aangesteld door het parket die de man ter plaatse ging onderzoeken. Omdat er geen duidelijke doodsoorzaak gevonden kon worden wordt het overlijden als verdacht beschouwd. Er zijn wel geen uiterlijke tekens van geweld op het lichaam gevonden. Alle pistes liggen nog open, ook de piste van een kwalijke val blijft reëel.