Parket: "Meld agressie door transmigranten" 17 maart 2018

02u30 0

Politie en parket roepen de bewoners van de Strandwijk in Zeebrugge op om alle feiten van agressie en andere strafbare zaken die transmigranten plegen, meteen te melden.





De jongste weken merkt het parket van Brugge op dat de transmigranten zich steeds agressiever opstellen naar de omwonenden toe. Ook personeel van bewakingsfirma's krijgt steeds vaker af te rekenen met agressie. "Er worden niet alleen stenen gegooid, maar er wordt ook meer en meer geprobeerd om de radio's van de veiligheidsagenten af te pakken", zegt procureur Frank Demeester. Donderdagochtend nog onderschepte de scheepvaartpolitie tot driemaal toe een 28-jarige Algerijn die zich agressief opstelde. Na elke administratieve afhandeling van de politie slaagde de twintiger erin om opnieuw het havengebied binnen te dringen. Hij werd gearresteerd en moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Vorige week was er nog een grootschalige actie op diverse plaatsen in West-Vlaanderen om het aantal transmigranten in kaart te brengen. In totaal konden toen maar liefst 172 mensen onderschept worden. (MMB)