Parkeren levert stadskas dubbel zoveel op 1 JAAR NA INVOERING PLAN: BIJNA 4 MILJOEN EURO INKOMSTEN BART HUYSENTRUYT

27 februari 2018

02u30 1 Brugge Een jaar na de invoering van het nieuwe parkeerplan is de Brugse stadskas er allesbehalve armer op geworden. De inkomsten uit parkeergelden zijn bijna verdubbeld: van 2 tot bijna 4 miljoen euro in één jaar, boetes niet meegeteld. "Bestuurders beginnen Brugge te mijden", hekelt raadslid Geert Van Tieghem (N-VA).

De cijfers die tot nu toe bekend zijn, gaan over de periode tussen 16 februari - de startdag van het nieuwe parkeerplan - en 31 december 2017. De 300 parkeerautomaten hebben in die periode 2,5 miljoen euro geïncasseerd. Tel daarbij ruim één miljoen euro aan inkomsten dankzij het sms-parkeren en je komt aan ruim 3,5 miljoen. Ter vergelijking: een jaar voordien leverde het parkeren in Brugge net 2 miljoen euro op. "Als je de cijfers tot eind december 2017 doorrekent tot halfweg februari, dan kom je aan een verdubbeling van de parkeerinkomsten. Ik vind dat hallucinant", zegt raadslid Geert Van Tieghem (N-VA), die de cijfers opvroeg.





Volgens hem is het parkeerplan veel meer dan louter een bijsturing om wagens uit het centrum van Brugge te weren. "De prijzen voor bovengronds parkeren zijn hoog. Dat hebben bezoekers, maar ook Bruggelingen ondervonden. Je ziet dat bestuurders, op drukke momenten, hun wagen langs de ring parkeren, omdat het goedkoper is. Ik hoor ook verhalen van mensen die Brugge mijden, omdat het te duur is geworden. Voor onze lokale handel is dat nefast. Ik wil best geloven dat het financiële plaatje niet de enige drijfveer is voor het nieuwe parkeerplan, maar het is voor de stad toch een aardige extra vorm van inkomsten. Daarmee wordt de begroting opgesmukt. Het is een verborgen belastingverhoging."





Minder boetes

Niet akkoord, zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "We hadden geen rekening gehouden met zoveel extra inkomsten uit parkeren", zegt hij. "We moeten zelf onze begroting bijsturen door deze cijfers. Ik wil er ook op wijzen dat de zone die gecontroleerd wordt ook verdubbeld is. Dat er dus extra inkomsten zouden zijn, is logisch. Het aantal boetes of retributies is in 2017 zelfs wat gedaald (van 67.000 naar 61.000, red.). Er is dus geen heksenjacht, zoals gesuggereerd werd."





Burgemeester Landuyt wil het extra geld investeren in... parkeerplaatsen. "Maar dan wel onder de grond. We staan voor een aantal zware investeringen op vlak van ondergronds parkeren. Denk maar aan de uitbreiding van de parking onder 't Zand, waar we 600 extra plaatsen willen maken. Dat we die extra inkomsten daarvoor aanwenden, vind ik verantwoord stadsbeleid."