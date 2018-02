Park open zonder zitbanken 14 februari 2018

02u31 0 Brugge In Sint-Andries is het nieuwe park Les Acacias in alle stilte geopend voor het publiek. Dat komt omdat nog niet alles in het park klaar is.

Zo staan er geen zitbanken of picknicktafels en is het park ook moeilijk toegankelijk voor wie minder goed te been is. Dat heeft allemaal te maken met een klacht van een buurtbewoner bij het Agentschap Natuur en Bos. Het park is immers als bosgebied ingekleurd. En om een bos in te richten moet je toestemming hebben van de Vlaamse overheid. Die tostemming heeft Brugge niet aangevraagd. De situatie moet nu geregulariseerd worden. "Tot dat gebeurd is, kunnen we weinig doen", zegt schepen van Groen Philip Pierins (sp.a). "Het is een kafkaiaanse situatie, want dit park is evenveel bos als het Astridpark. We hopen dat dit snel recht getrokken wordt en we het park degelijk kunnen herinrichten." Het stadsbestuur verwierf de voormalige privétuin van het kasteeltje Les Acacias enkele jaren geleden met de bedoeling er een openbaar buurtpark van te maken. Brugge betaalde 183.000 euro voor de herinrichting van het park in Sint-Andries, dat in 2013 voor 775.000 euro werd aangekocht. Ook over de mogelijke komst van assistentiewoningen nabij het park bestaat nog weinig duidelijkheid. (BHT)