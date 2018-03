Parijse kunstenaar showt werk in winkel 30 maart 2018

De Parijse kunstenaar Intox Art exposeert tal van werken in het winkelpand van Onlife Culture in de Noordzandstraat 85. De graffitikunstenaar, die het met zijn werken al schopte tot op de billboards op Times Square in New York en die met ex-voetballer Djibrill Cissé en DJ Khaled grote fans heeft, toont onder meer beroemde canvassen in Brugge. "Het is uitzonderlijk dat hij met zijn werk in winkels te zien is", zegt Bryan Kreeft van Onlife Culture. "Het is dan ook echt een eer om die werken hier te mogen tonen en verkopen." Je vindt in de winkel ook vijf gepersonaliseerde champagneflessen van Luc Belaire. Die worden verkocht voor het goede doel. De werken blijven nog zeker een maand in Brugge.





(BHT)