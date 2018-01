Parfumdieven op heterdaad betrapt 02u28 0

De recherche van de Brugse politie heeft zaterdag twee Franse winkeldieven op heterdaad betrapt. De mannen, al enige tijd in de gaten gehouden, werden geklist toen ze zonder betalen uit een winkel wilden stappen met dure parfums op zak. "De dieven maakten gebruik van een systeem om de diefstalbeveiliging te omzeilen", klinkt het. De twee verdachten konden op basis van camerabeelden ook gelinkt worden aan verscheidene andere winkeldiefstallen eerder dit jaar over heel West-Vlaanderen. Hun wagen werd voor het onderzoek in beslag genomen. (SDVO)