Parcours buiten historisch centrum verrast RUIM 3.500 DEELNEMERS URBAN TRAIL VERLATEN PLATGETREDEN PADEN MATHIAS MARIËN

12 november 2018

02u22 0 Brugge Ruim 3.500 lopers hebben gisteren

de Urban Trail in Brugge tot een goed einde gebracht. De organisatie trad voor het eerst buiten de grenzen van het





historisch centrum. Een geslaagde ingreep die naar meer smaakt. "Als niet-Bruggeling heb ik in een korte tijd héél veel van de stad gezien",





zegt Steven Vermeulen.





De weergoden waren Brugge goedgezind: de voorspelde regen bleef uit, waardoor de deelnemers in optimale omstandigheden konden genieten van het parcours.





"Alles samen namen iets meer dan 3.500 sportievelingen deel aan de Urban Trail. Een aantal waar we zeker tevreden mee zijn", zegt organisator Greg Broekmans. Nieuw was dat de loop dit keer startte om 8 uur 's ochtends, in plaats van 's avonds zoals vorig jaar. Zo hoopten de organisatoren om meer volk te lokken. De opkomst overtrof de verwachtingen niet, maar stelde ook niet teleur. Wie meeliep, kreeg er geen spijt van, want de organisatie zorgde voor een extra uitdagend parcours. "Dit jaar liep het parcours voor het eerst tot buiten de grenzen van het historisch centrum. Voor de deelnemers was dat een extra uitdaging", verklaart Greg Broekmans.





Met passages door de hotelschool Ter Groene Poorte, een oude turnzaal, de tuin van het psychiatrisch ziekenhuis, het Karmelietenklooster ... was er afwisseling genoeg. Na een tocht van 6 of 11 kilometer wachtte de lopers als toemaatje een warm onthaal op het vernieuwde Zand. De speaker moedigde hen aan tijdens de eindspurt. Opzwepende beats op de achtergrond maakten het plaatje compleet. Voorbij de aankomstlijn waren uiteindelijk enkel vermoeide, maar tevreden gezichten te zien. "Het was enorm leuk", vertelt Bert Theuns (12), die samen met zijn mama de 11 kilometer liep. Het chocolaatje dat hij onderweg kreeg, had hij nog steeds in de hand.





"Geen tijd gehad om ervan te genieten. Ik wou eerst mijn mama nog lossen voor de aankomst. En ja, dat is me gelukt", glimlacht de tiener. Van het hapje bij Ter Groene Poorte konden moeder en zoon net niet genieten. "Die waren net op toen we passeerden. Dikke pech."





Stad ontdekken

Even verderop stond Steven Vermeulen (46) uit Antwerpen na te hijgen van zijn tocht. "Eerlijk? Het parcours heeft me aangenaam verrast", aldus Steven. "Als niet-Bruggeling heb ik in anderhalf uur tijd veel van de stad gezien. Het was de ideale combinatie tussen stedelijk en groen. Op deze manier kon ik verschillende kanten van Brugge ontdekken." De vallende bladeren zorgden, op enkele struikelpartijen na, voor weinig problemen. "Op de trappen was iedereen sowieso voorzichtig. De gladheid was uiteindelijk geen probleem", klonk het unaniem. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie. Volgend jaar staat de Urban Trail opnieuw gepland in november.