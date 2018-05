Papa Maithili: "Als ze wil stoppen met vechten, zullen we dat respecteren" 23 mei 2018

Ook na haar experimentele behandeling in Mexico heeft Maithili Vanhille (13) uit Assebroek het zwaar. Dat vertelt haar papa Sam na hun terugkeer van een nieuwe behandeling in Mexico. Het meisje heeft het steeds moeilijker met praten en wandelen. Oorzaak is een uitzaaiing van de tumor buiten de hersenstam. "Die is nu stabiel. Onze dochter probeert zoveel mogelijk te genieten. We hopen dat haar vechtlust volledig terugkomt", aldus Sam. Of het meisje begin juni naar Mexico terugkeert voor een behandeling, is nog niet zeker. "Dat hangt volledig van Maithili af. Ook als ze wil stoppen met vechten, zullen we dat respecteren", zegt Sam. Om haar schoolachterstand te beperken, werd gestart met thuisonderwijs. Vanavond is de familie te volgen in een reportage van 'Telefacts' op VTM. Daarin kunnen alle mensen die Maithili volgen en gesteund hebben zien wat het meisje de voorbije maanden meemaakte. (MMB)