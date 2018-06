Pannenkoekje van 1 meter, iemand? 't Fietskotje op Barrio Cantina 11 juni 2018

02u26 2 Brugge Zo'n 15.000 smulpapen hebben genoten op het foodtruckfestival Barrio Cantina in het Albertpark in Brugge. Daar waren 48 kraampjes opgesteld.

Het zonnige weer speelde de organisatoren van Polé Polé in de kaart. Blikvanger op deze editie was ongetwijfeld 't Fietskotje uit Bredene. Voor Bernard Huyghe (60) was het, na Oostende vorige week, pas het tweede evenement waar hij met zijn caravan uit 1968 opgesteld stond. "In Bredene zijn we bekend om onze (halve) meter pannenkoeken", zegt hij. "We zijn in 1999 gestart en hebben daar onze naam opgebouwd als tearoom in de Zandstraat. Drie jaar geleden stond ik voor het eerst op de Christmas Village in Oostende. Daar kreeg ik de smaak te pakken om met dit concept de hort op te gaan."





Oude caravan

Huyghe kocht een oude caravan van de Carrosserie Bourgeois in Oostende. "Het is vliegtuigaluminium, daar komt niks aan", zegt hij. "Het is ook mooi om de Oostendse garage op die manier opnieuw in het straatbeeld te brengen. De caravan ziet er als nieuw uit. We ontmoeten op deze manier heel veel mensen, en dus ook veel nieuwe klanten", vertelt Bernard Huyghe.





Privéfeestjes

De pannenkoeken deden het uitstekend in Brugge. "We zijn heel tevreden. Mijn vrouw runt de zaak in Bredene en ik mag de baan op (lacht). We schakelen ook wat flexi-jobs in. En we zijn via onze website ook te boeken voor privéfeestjes."





Die website is www.fietskotje.be. (BHT)