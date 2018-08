Pakkend afscheid van ex-advocaat die in Zuid-Afrika stierf 20 augustus 2018

Een volle kerk van Christus-Koning in Brugge heeft zaterdag afscheid genomen van Pieter-Jan Staelens. De pas 36-jarige ex-advocaat liet het leven in Zuid-Afrika. Hij werd er op 29 juli levenloos aangetroffen in zijn auto.





De omstandigheden rond zijn dood roepen heel veel vragen op. Het gerechtelijk onderzoek is daarover nog lopende. Dat weerhield de vele vrienden en kennissen van de familie en van Pieter-Jan niet om een laatste groet te brengen. Tijdens het serene afscheid werden foto's getoond van Pieter-Jan. Ook zijn favoriete muziek van Bruce Springsteen en Leonard Cohen weerklonk in de kerk. Wie geen plaats kon bemachtigen, volgde de dienst buiten op een scherm.





Zijn familie omschreef Staelens als gedreven, vol dromen en idealen. Zowel zijn vader Bart als zijn broers namen het woord. Pieter-Jan verhuisde drie jaar geleden met zijn Gabonese echtgenote naar Zuid-Afirka, waar hij groene energie promootte. (BHT)