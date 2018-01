Pakistaan krijgt 2 jaar cel voor mensenhandel 02u59 0

Een 47-jarige Pakistaan heeft 2 jaar cel gekregen voor mensenhandel en het tewerkstellen van illegalen. Op 3 maart 2014 viel de arbeidsinspectie binnen in zijn pand langs de Katelijnestraat in Brugge. Een man was er aan het schilderen en op de tweede verdieping troffen de inspecteurs twee matrassen, etensresten en kledij aan. De arbeiders verbleven illegaal in het land en waren niet aangemeld bij de RSZ. Eind 2013 had de inspectie al vastgesteld dat de beklaagde in z'n telefoonwinkel in de Academiestraat een andere illegaal tewerkstelde in ruil voor kost en inwoon. In het pand was evenwel geen stromend water voorzien. De Pakistaan en z'n echtgenote beloofden de illegalen valselijk verblijfspapieren voor 8.000 euro per jaar. De man werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar kwam nooit opdagen. De rechter beval z'n onmiddellijke aanhouding. Zijn echtgenote kreeg een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 met uitstel. (SDVO)