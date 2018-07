Pak straten even zonder verlichting 17 juli 2018

Tal van straten in verscheidene delen van Brugge hebben zondagavond even na 22 uur zonder verlichting gezeten. Het straatbeeld kleurde daardoor opvallend donker en dat riep meteen heel wat vragen op bij de inwoners. De oorzaak lag bij een korte stroomonderbreking. Iets ernstigs was er niet aan de hand. Na een groot half uur kon de panne opgelost worden. (MMB)