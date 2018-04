Padel steeds meer in opmars: tennisclub legt drie terreinen aan 05 april 2018

02u46 0 Brugge Tennisclub De Witte Beer krijgt er een trekpleister bij. Het bestuur besloot te investeren in padel en is volop bezig met de aanleg van drie terreinen. "We konden niet achterblijven. De sport is steeds meer in opmars", zegt algemeen coördinator Jan De Ruyter.

De Witte Beer langs de Damse Vaart-Zuid is wellicht de bekendste tennisclub uit de regio. De jongste jaren zag het bestuur steeds meer potentieel in padel, een combinatie tussen tennis en squash. Het succes van de padelclub van voetballer Tom De Sutter, een steenworp verder, was hét signaal om de relatief nieuwe sport ook aan te bieden binnen de tennisclub. Momenteel zijn de werken volop bezig. "Voor de duidelijkheid: aan ons aanbod tennisvelden verandert nauwelijks iets", zegt Jan De Ruyter. "We blijven vier buitenvelden en drie indoorvelden aanbieden. Padel is een aanvulling, omdat we er steeds meer vraag naar kregen." Met de uitbreiding hoopt de tennisclub ook nieuw cliënteel aan te trekken. De padelvelden zullen niet overdekt zijn, maar kunnen wel het hele jaar door gebruikt worden. Enkel regenweer kan roet in het eten strooien. Om de lancering kracht bij te zetten, organiseert De Witte Beer op 15 april een padeltoernooi. Vanaf 11 uur is iedereen er welkom. "Ook mensen die de sport nog nooit hebben gespeeld, kunnen gerust uittesten. Bovendien zullen we de eerste 15 dagen gratis velden ter beschikking stellen", aldus De Ruyter. Met ook nog de padelclub van Tom De Sutter én de plannen bij tennisclub Brughia wordt de sport in Brugge zo steeds populairder. (MMB)