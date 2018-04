Paashaas helpt mee eitjes zoeken in museumtuin 03 april 2018

02u25 1 Brugge Naar jaarlijkse traditie hebben tientallen kinderen in de grote tuin van het Gezellemuseum langs de Rolweg in Brugge paaseieren vergaard.

De paashaas was er ook bij en had de eitjes vakkundig verstopt tussen boomwortels, in het lange gras of achter het standbeeld van Guido Gezelle. Kinderen hadden hun mandjes mee en begonnen snel met verzamelen. De meesten hadden er snel een tiental gevonden. In geen tijd werden ook de eerste eieren verorberd. "Het is één van de meest gekende en geliefde evenementen rond Pasen in Brugge", weten ze bij de Gezinsbond. "We weten dat er telkens een heleboel families naar hier komen. Dat maakt het elk jaar opnieuw gewoon erg gezellig. Gezinnen komen met vrienden of familie naar hier en maken er nadien nog een leuke dag van." (BHT)