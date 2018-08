Paars-witte banner zet kwaad bloed bij fans Club Brugge 01 augustus 2018

De fans van Club Brugge zijn boos: op de terreinen van Jan Breydel hangen sinds kort spandoeken van Liantis, een sponsor van buur Cercle Brugge. Geen probleem, ware het niet dat die ... paars-witte kleuren hebben. En laat dat nu net de kleuren zijn van aartsrivaal Anderlecht.





Het was alvast een opmerkelijk beeld aan het logegebouw. Of de kleuren met opzet werden gekozen en opgehangen om de fans van Club Brugge te provoceren, lijkt weinig waarschijnlijk. Het zijn simpelweg de kleuren van het bedrijf. Ondertussen is besloten om het spandoek in de paars-witte kleuren te laten weghalen. Op die manier worden de supporters van Club Brugge gesust.





(MMB)