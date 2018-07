Paard onderuit in Brugge: "Niks te maken met de hitte" 30 juli 2018

02u27 0 Brugge Opschudding zaterdagmiddag in de Brugse Wollestraat: een paard bleef er plots in het midden van de straat liggen. "Het had niks met de warmte te maken. Het paard was uitgegleden nadat het was geschrokken van zwerfvuil", zegt Vincent Stael, voorzitter van de Brugse Koetsiers.

Op sociale media deden de beelden van het ineengezakte paard al snel de ronde. Er werd meteen schande gesproken. "Veel te warm om die paarden toeristen te laten vervoeren. Schandalig", was zowat de meest geplaatste reactie. De koetsiers zelf scheppen evenwel duidelijkheid. "Het had absoluut niks met de warmte te maken", aldus Vincent Stael. De voorzitter van de Brugse koetsiers benadrukt dat er dagelijks wordt gekeken hoe de temperaturen evolueren en welke impact die hebben op de paarden. Zo werd vorige week nog beslist om enkele dagen geen middagritten te organiseren door de hittegolf. "We doen echt het maximale om de belasting voor de dieren zoveel mogelijk te beperken. Het voorval in de Wollestraat had echter niks te maken met overbelasting of de hitte. Door enkele rukwinden was zwerfvuil op het wegdek gewaaid. Het paard schrok daarvan en gleed daardoor uit. De timing kwam natuurlijk wat ongelukkig uit na de berichten over de hitte", zegt Stael. Het paard kwam er uiteindelijk zonder verwondingen van af en mocht meteen huiswaarts om te bekomen. (MMB)