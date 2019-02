OVERZICHT: Staking vooral voelbaar in de haven Nauwelijks bussen - meeste treinen op tijd - vuilnis grotendeels opgehaald Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

13 februari 2019

17u14 0 Brugge De nationale staking was woensdag vooral voelbaar in de haven van Zeebrugge. Bussen van De Lijn reden er amper in Brugge, maar de treinen waren wel op tijd. Stads- en gemeentediensten bleven open, maar aan bedrijven stonden piketten. Incidenten waren er niet.

De haven van Zeebrugge lag woensdag door de nationale staking volledig plat. Langs de belangrijkste toegangswegen stonden alles samen tien stakingspiketten en ook op de kaaien zelf lag het werk volledig stil. Sinds 6 uur legden 2.100 havenarbeiders het werk neer. De belangrijkste toegangswegen richting Zeebrugse haven werden geblokkeerd door stakers. Boten werden niet behandeld en het werk lag 24 uur volledig plat. Bovenop de 2.100 havenarbeiders hadden ook zo’n 700 logistieke medewerkers het werk neergelegd. De opkomst was dus groot. “We zijn niet akkoord met de loonnormen die worden voorgesteld”, zeggen de vakbonden. “Behalve de loonnormen wordt het voor de havenarbeiders ook steeds moeilijker om verlof te nemen. Er is een aanhoudend aantal van meer dan 1.000 vacatures”, zegt Birger Viktor van het ABVV-BTB. Het vrachtverkeer mocht 24 uur de stakingspiketten niet passeren. De politie riep iedereen op om de omgeving van Zeebrugge zoveel mogelijk te vermijden en de aanwijzingen van de politiemensen ter plaatse te volgen. Het was ook opletten voor stilstaande vrachtwagens. In de loop van de dag werd de sfeer grimmiger, maar grote incidenten bleven uit. Het havenbestuur sprak na afloop van een economisch verlies van drie miljoen euro.

De Lijn

Behalve hinder voor het havengebied ondervond ook het busverkeer rond Brugge problemen. In West-Vlaanderen reed slechts twintig procent van de bussen. In Brugge reden maar 7 van de 75 bussen uit. Aan het station was een stakingspost opgezet, waar chauffeurs hun ongenoegen lieten blijken. Ook op andere plaatsen in de Brugse regio werden stakingspiketten opgezet. Dat was onder andere het geval aan Ten Briele, waar een flyeractie werd gehouden. Ook in onder andere Bombardier, Dana Belgium, Donaldson en Case New Holland werd een piket opgezet.

Vuilnis meestal opgehaald

De Brugse afvalintercommunale IVBO kon de meeste afvalophalingen opvangen. Enkel in Veldegem en Loppem waren er wat problemen. Daar werden mensen gevraagd de vuilniszak weer binnen te halen. In Beernem komen ze donderdag de achtergebleven zakken ophalen.

Wafelenbak

Dat staken ook best gezellig kan zijn bewezen ze woensdagochtend aan de Carrefour Scheepsdaele in Brugge. Behalve het uitdelen van flyers aan klanten die voor een gesloten deur stonden, hielden ze ook een grote wafelenbak. “We hebben ongeveer 200 wafels voorzien. Iedereen die aanwezig is om ons te steunen krijgt een gratis wafel”, zegt vakbondsafgevaardigde Muriel Vandenberghe. Aan de ingang van de winkel werden de stakers wel geconfronteerd met ontevreden klanten die hoopten hun boodschappen te kunnen doen. “Vandaag staan we buiten paraat, vanaf morgen staan we terug binnen paraat voor onze klanten”, aldus Muriel.