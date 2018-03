Overvaller Carrefour Express riskeert jaar cel 03 maart 2018

Het openbaar ministerie vraagt 1 jaar cel voor de 48-jarige Tsjech Jiri M. uit Brugge, die op 10 december vorig jaar een overval pleegde op de Carrefour Express in de Smedestraat. "De beklaagde had een fles wodka en alcohol genomen en stapte vervolgens met een mes naar de kassa. Hij bedreigde de kassierster en stal 770 euro uit de geldlade. Een getuige volgde de man naar zijn woonplaats, waar de politie hem kon inrekenen", zei de procureur. "Mijn moeder was verlamd en mijn bestelwagen was in beslag genomen. Ik zag geen andere uitweg. Ik wilde die winkelbediende geenszins verwonden", sprak M. Vonnis 22 maart. (BBO)