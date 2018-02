Overlijdensbericht pas na 18 jaar in de bus 05 februari 2018

02u36 0 Brugge Verontwaardiging bij de familie Deledicque uit Gistel. Toen Geert de brievenbus van zijn overleden moeder ging legen in Brugge, trof hij er een overlijdensbericht aan van maar liefst achttien jaar geleden.

"Mijn jongste oom, Sylveer, overleed op 12 juli 2000 op 59-jarige leeftijd. En nu pas stak het overlijdensbericht van Sylveer in de bus. Dat kan toch niet? Ik wil er niet te veel heisa over maken, maar een verontschuldiging van Bpost zou toch gepast zijn." Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van Bpost, kan geen pasklare verklaring geven. "Bijzonder vreemd. Onze verwerkingsprocessen, diensten en gebouwen zijn doorheen de tijd gemoderniseerd. Het lijkt me dus onmogelijk dat een enveloppe achttien jaar lang bleef liggen." Toch is het niet de eerste keer dat de familie met laattijdig geleverde brieven geconfronteerd wordt. "Een aantal overlijdensberichten van mijn overleden moeder werden pas na vier dagen geleverd", aldus Geert Deldicque. "Ik dacht nochtans dat overlijdensberichten voorrang kregen." Van Speybroeck: "Dat is al lang niet meer zo. Nu is alle post prioritair. Wij kunnen niet zien welke brief een overlijdensbericht is." (TVA)