Over de koppen lopen op zonovergoten braderie 25 juni 2018

02u36 0

Nog tot en met vandaag is er braderie in Brugge. Al sinds vrijdag heerst er een aangename ambiance, mede dankzij de vele animatie langs het koopjesparcours. Alle handelaars die aangesloten zijn bij het Brugs Handelscentrum doen mee. Dat betekent dat er dit jaar echt overal in de binnenstad, dus ook in alle poortstraten, koopjes te doen zijn. "We willen echt onze hele binnenstad promoten", zegt Piet Vanderyse van het Brugs Handelscentrum. "Er zijn de laatste jaren zoveel leuke adresjes bijgekomen in straten zoals de Ezelstraat, dat we ook daar de bezoekers naartoe willen sturen." De handelaars spreken alvast over een heel geslaagde driedaagse. (BHT)