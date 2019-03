Oudste hotel van Brugge wordt modernste: “Onze suite is een van de grootste van de stad” Sablon verandert in boetiekhotel en krijgt bijna dubbel zoveel kamers als voorheen Bart Huysentruyt

07 maart 2019

15u39 0 Brugge Hotel Sablon, begonnen in 1597 en wellicht het oudste van Brugge, heropent op 10 april als boetiekhotel met vier sterren. De nieuwe uitbater Christophe Vanswieten (60) renoveert alle 26 kamers en richt alle ruimtes opnieuw in. Geen balie of zithoeken meer, maar straks dubbel zoveel kamers met een open badkamer en een stijlvol interieur. “Onze loftsuite is met 84 vierkante meter een van de grootste van de stad.”

Grand Hotel Sablon, zo staat het nog altijd te lezen op de gevel langs de Noordzandstraat, waaronder de Amsterdamse kledingketen Scotch & Soda is gevestigd. Ooit, in 1597, bevond zich daar de inkom van de oude herberg met vier kamers. Sablon is wellicht het oudste hotel van Brugge en geniet een stevige reputatie: gemiddeld 9,1 op 10 op beoordelingswebsites.

“Een klassiek familiehotel met knusse kamers", omschrijft Christophe Vanswieten het gerenommeerde hotel. Hij nam het midden vorig jaar definitief over van de Grysongroep. Vanswieten is al veertig jaar actief in het hotelwezen. Hij stond aan het hoofd van de Accor Groep en huldigde in 1989 het Ibis-hotel in de Katelijnestraat in. De laatste drie jaar was hij als consultant aan de slag. “Ik kreeg de kans om dit hotel nieuw leven in te blazen. Op mijn zestigste vond ik dat een mooie uitdaging.”

De 26 kamers bleven vorig jaar geopend, maar sinds 5 januari lopen er geen gasten meer rond. “In drie maanden tijd willen we een grootse verbouwing realiseren”, zegt Vanswieten. “Daarbij gaan we van 26 naar 43 kamers. Dat doen we door de ruimtes veel beter te benutten. In het vorige Sablon stonden er tussen de kamers nog zithoeken en kitchenettes. Met de 2.200 vierkante meter woonruimte hebben we de herschikking gedaan. Er is dus niks bijgebouwd.”

Sablon wordt een zogenaamd ‘high-end boetiekhotel’. Ze mikken op het jonge volkje, maar ook op zakentoerisme. “Alle kamers kregen een make-over” zegt Vanswieten. “We kiezen voor warme kleuren, verlichte lavabo’s, open badkamers en luxueuze afwerking. Vanuit de kamers kunnen de gasten de Brugse torens zien. Ze zitten in het midden van het bruisende hart van de stad.”

De ontvangst gebeurt niet meer aan een klassieke balie. De gasten komen binnen in de bar, waar een van de twaalf personeelsleden hen incheckt met een iPad. De binnentuin wordt aangekleed met zwart kunstgras en groene muren. Prijzen per nacht variëren tussen 150 en 250 euro, al naargelang de periode van het jaar. Voor de loftsuite van 84 vierkante meter groot betaal je tussen 210 en 450 euro per nacht. “Het is een van de grootste hotelsuites van Brugge", stelt Vanswieten. “Gasten beschikken er over een bed, woonkamer, open badkamer in het midden van de loft en een privéterras.”