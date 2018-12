Oudste Bruggeling (106) overleden Celestina Verrept zou binnen twee weken 107 zijn geworden Bart Huysentruyt

05 december 2018

In Brugge is Celestina Verrept overleden. Ze was met 106 jaar de oudste inwoner van de stad. Binnen twee weken zou ze 107 zijn geworden. Celestina werd geboren in Antwerpen. Haar ouders waren schippers. Op 29 juli 1933 huwde ze met Henri Van Zeveren, ook een schipper, waarmee ze drie zonen en een dochter kreeg. Ze bleef op zee tot 1960, waarna ze in Assebroek ging wonen. Celestina stichtte een turn- en dansclub in de toenmalige katholieke bond van de gepensioneerden. Ze speelde zelfs mee in de speelfilm ‘Bruges la morte’. De laatste jaren verbleef ze in de Zeventorentjes in Assebroek. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 8 december om 11 uur in de parochiekerk van Sint-Katarina in Assebroek.