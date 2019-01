Ouders van Mikey én van dader komen getuigen op derde procesdag dodelijke steekpartij Brugse Markt Siebe De Voogt

30 januari 2019

08u38 0 Brugge In het Brugse assisenhof is de derde procesdag van start gegaan rond de dodelijke steekpartij van 4,5 jaar geleden op de Brugse Markt. Steven Van Geel (26) en Suleyman Betelguiriev (25) staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). De jonge Bruggeling werd in de nacht van 29 op 30 mei 2014 om het leven gebracht met 6 messteken. Volg alles hier.

Steven Van Geel (26) vertoonde dinsdagnamiddag voor het eerst tekenen van spijt na de getuigenis van Lore Versyck (22), een vriendin van Mikey die haar vriend voor haar ogen zag neergestoken worden. Woensdag komen zijn ouders getuigen, net als die van het slachtoffer. Ook de ouders van de voortvluchtige Suleyman Betelguiriev (25) staan bij het begin van de voormiddag op de getuigenlijst. De vader van de Tsjetsjeense Belg is al aanwezig in het gerechtsgebouw. De moeder van Betelguiriev is er niet.