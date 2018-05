Ouders van achtergelaten meisje met down blijven sanctie eisen 31 mei 2018

02u51 0

De ouders van de jonge vrouw met het syndroom van Down die vrijdag alleen achtergelaten werd na een schooluitstap in Blankenberge, zaten gisterenmiddag samen met haar school. Hoewel het volgens stiefvader Mike Rutjens een constructief gesprek werd, blijft hij toch aandringen op een sanctie voor de vier begeleiders van Ravelijn in Sint-Michiels.





"Begin juni komt het schoolbestuur samen om zich te beraden over een eventuele sanctie", zegt de man. "De directeur communiceert erg open en bood nogmaals z'n verontschuldigingen aan. Toch willen we een voorbeeld stellen naar andere scholen en benadrukken dat dergelijke zware fouten niet kunnen. De betrokken leerkrachten moeten een straf krijgen die ze voelen. Een deel van hun loon inhouden zou voor ons een gepaste sanctie zijn." De begeleiders van de 21-jarige Céline uit Varsenare vergaten haar vrijdagnamiddag bij de terugkeer naar huis weer mee te nemen op de bus. Volgens hun verklaring raakten ze in paniek, toen de bushalte plots verplaatst bleek. De ouders van Céline dienden maandag klacht in bij de politie. "Indien de begeleiders een gepaste sanctie krijgen, zijn we bereid die in te trekken." (SDVO)