Ouders krijgen gehoor: schoolbuurt Kristus-Koning wordt veiliger 07 maart 2018

02u28 0 Brugge Het ziet ernaar uit dat de schoolomgeving van het Sint-Lodewijkscollege in Kristus-Koning vanaf 1 september veiliger wordt.

Schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a) doet die belofte, nadat de ouderraad en raadslid Sandrine De Crom (Open Vld) - die er twee kinderen heeft schoollopen - nog eens aan de alarmbel trokken. Er wordt immers lukraak geparkeerd aan de school en ouders zetten hun kinderen ook vaak net voor de poort af.





"Ondanks de heel gewaardeerde inspanningen van Fieto de Verkeersclown blijft het toch een gevaarlijke situatie", zegt De Crom. "De werkgroep verkeer van de ouderraad heeft veel tijd en moeite gestoken in een aantal suggesties die een positieve impact kunnen hebben. Op 6 december hebben we die suggesties nogmaals voorgelegd en besproken in aanwezigheid van schepen Annys, maar daar is uiteindelijk niets meer over gehoord."





De ouderraad vroeg een aantal paaltjes parallel met de straat, om het plein in twee stukken op te delen, zodat slechts aan de straatkant kan geparkeerd worden. De wegneembare paaltjes kregen alvast groen licht van de kerkfabriek. "Ook moet heel dringend zo'n wegneembaar paaltje komen bij het fijne straatje aan de Leopold I-laan net achter de kerk, dat naar de crèche Bubbel leidt. Zo kan niet meer tot net voor de crèche en de schoolpoort zelf gereden worden", zegt Sandrine De Crom.





Schoolstraten

Volgens schepen Pablo Annys wordt er wel degelijk werk gemaakt van een veiligere omgeving. "Wat de school aan de kerk betreft, zal ik ijveren voor een snelle uitvoering van wat de ouderraad voorstelt. Aan huisnummer 57 wil ik dan weer een zogenaamde schoolstraat (die bij het begin en op het einde van de schooldag afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, red.). Tegen eind april wordt er overigens een oproep gelanceerd naar alle scholen in Brugge-noord, met de vraag waar er een schoolstraat moet worden ingevoerd. De definitieve beslissing volgt in mei. In september moeten de maatregelen er zijn." (BHT)