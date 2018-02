Ouderraad hard voor verkeersminister Ben Weyts: "Meer begaan met auto's dan met kinderen" 23 februari 2018

Bij de ouderraad van het Sint-Lodewijkscollege blijven ze ijveren voor een slim verkeerslicht aan de oversteekplaats. "In tegenstelling tot verkeersminister Ben Weyts leveren de school en de stad Brugge wél concrete inspanningen. De minister lijkt ons meer begaan met het auto- en vrachtverkeer dan met de veiligheid van onze kinderen", zeggen Matthias Van den Bussche en Joke Van Gelder.





In het verleden polste schooldirecteur Marc Slosse al verscheidene keren naar de mogelijkheid van een slim verkeerslicht, dat met één druk op de knop de auto's een rood licht geef. Keer op keer botste hij op een 'njet' van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Een beslissing die bij de ouderraad van de school onverklaarbaar is. "We zijn opgelucht dat er 's ochtends een agent en gemachtigd opzichter aan de schoolpoort staat. Maar 's middags en 's avonds blijft het even gevaarlijk. Het verbrede zebrapad is daarbij geen echte oplossing. We merken nu al dat er gewenning optreedt bij de bestuurders en ze stoppen óp het zebrapad", zeggen Matthias en Joke. "De beste oplossing is en blijft een verkeerslicht. Een hoge kostprijs? Ik denk dat elke ochtend een agent aan de schoolpoort plaatsen ook niet goedkoop is", zegt Matthias Van den Bussche. (MMB)