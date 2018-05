Oude kelder gevonden 28 mei 2018

02u36 0

Bij werken aan de Rode Haanstraat is een eeuwenoude kelder van 70 vierkante meter onder het wegdek ontdekt. De graafmachine sloeg een gat in het wegdek, waarna een kelder in tongewelven werd blootgelegd. De dienst Raakvlak houdt nu een onderzoek. Wat er met de kelder moet gebeuren, hangt af van het advies van Onroerend Erfgoed. Wellicht wordt die gedempt, waarna de heraanleg van de Rode Haanstraat verder kan afgerond worden. "Die werken lopen nu wel vertraging op", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). "We zijn blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Stel je voor dat de graafmachine naar beneden was getuimeld." (BHT)