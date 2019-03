Oude ACV-gebouw ruimt plaats voor (zorg)flats: “Maar café De Gilde blijft bestaan” Ontwikkelaar wil kantoorgebouwen in Oude Burg omvormen Bart Huysentruyt

18 maart 2019

16u19 0 Brugge De leegstaande gebouwen van beweging.net en het ACV in de Oude Burg in Brugge krijgen een nieuwe toekomst. De vzw Community Building wil er zes appartementen en dertig assistentieflats realiseren. Opmerkelijk: het cafeetje De Gilde, altijd al verbonden aan het ACV, blijft in het gebouw en krijgt een opknapbeurt.

De toplocatie in het midden van de stad en bijna letterlijk in de schaduw van het Belfort is natuurlijk uniek. De gebouwen zelf zijn bovendien in goede staat, al staan de kantoren al een tijdje leeg. Het ACV verhuisde een tijd geleden al naar het nieuwbouwproject Witte Molen in Sint-Michiels. Ook beweging.net, het vroegere ACW heeft er haar lokalen verlaten.

“We gaan de zestiende-eeuwse gebouwen aan de buitenzijde niet wijzigen", zegt Jean-Marie Crien van de vzw Community Building. De projectontwikkelaar heeft gelijkaardige realisaties lopen in Gent en Poperinge. “Telkens proberen we een waardevolle toekomst te geven aan een centraal pand in een stad. In Gent is dat nabij de Korenmarkt, in Poperinge op de Markt.” In het gebouw het dichtst bij de Kartuizerinnenstraat komen zes ruime appartementen met één of twee slaapkamers. Historische interieurelementen blijven behouden. “Deze omvorming van kantoren naar woningen willen we tegen 2021 realiseren”, zegt Crien. “Er komt een toegang tot het woonproject via de Kartuizerinnenstraat en via de grote poort naast het CM-gebouw. Op het binnenplein voorzien we een ondergrondse parking met autolift en een groen pleintje erboven.”

In een tweede fase wordt dan het gebouw waarin café De Gilde is gehuisvest gerenoveerd. Daar komen dertig assistentiewoningen. “We kiezen voor atypische assistentieflats, want iedereen is er welkom, zorgbehoevend of niet. We weten dat veel Bruggelingen op dit moment aan de rand van de stad wonen, vaak in een woning die te groot geworden is. Ze willen hun oude dag graag in het centrum doorbrengen. Hier kan dat perfect”, zegt Jean-Marie Crien. De ontwikkelaar maakt zich sterk dat het project democratische prijzen zal hanteren.

Opmerkelijk is dat het café De Gilde, altijd al gelinkt aan het ACV, blijft bestaan. “Meer zelfs: het krijgt een grondige opknapbeurt. De huidige uitbaters blijven ook actief. We zijn blij dat we dit kunnen doen. Er is heel veel respect voor het rijke verleden van deze site.”

De stad Brugge leverde de omgevingsvergunning af. “Dit past in onze visie rond kwalitatief wonen in de binnenstad”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “In de nieuwe appartementen kunnen we jonge mensen aantrekken. De assistentiewoningen mikken op een iets ouder publiek, maar zeker niet de happy few. Hier is voor elk wat wils.”