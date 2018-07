Oud-leerlingen Maricolen blazen verzamelen 14 juli 2018

02u26 0

Op initiatief van Branco Cidi kwamen de leerlingen geboren in het jaar 1974 die samen het kleuter en lager onderwijs doorliepen in de Maricolen nog eens samen in de Republiek. Het was voor velen een blij weerzien van oude schoolkameraden en hartsvriendinnen. Ook meester Frank en Juf Rita kwamen een kijkje nemen om te zien hoe hun leerlingen het na al die jaren stelden.





(PROOT)