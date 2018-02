Oud-horecabaas op lijst CD&V 23 februari 2018

Chris Janssens, de vroegere voorzitter van Horeca Brugge, staat in oktober op de lijst voor CD&V in Brugge. "Mits voldoende voorkeurstemmen wil ik de belangen van de Brugse horeca op alle vlakken verder verdedigen. In Zeebrugge snakken de bewoners terecht naar vernieuwing, zodat het dé echte badstad van onze Bruggelingen wordt."





Chris Janssens woont in Assebroek en is ook lid van bierproeversvereniging BAB en tenniskring KTC Brugge. (BHT)