Oud-cipier doet boekje open over gevangenis 20 juni 2018

Cipier en vakbondsleider Luc Neirynck heeft een boek geschreven over zijn belevenissen tijdens zijn 35-jarige carrière. Eerst werkte Luc als cipier in de gevangenis en later werd hij een bekende vakbondsleider bij ACV Openbare Diensten. Hij maakt in zijn boek brandhout van de gevangenis van Brugge, waar hij lang werkte. "De indeling van het gebouw is een ramp, bij gebrek aan een centrale structuur. Als er iets gebeurt op een zijdelingse sectie van de gevangenis, ben je een kwartier onderweg." De opbrengst van 'Van cipier tot vakbondslijder' - inderdaad, met lange 'ij' - gaat via de ngo Memisa naar het partnerziekenhuis van AZ Sint-Lucas in het Congolese Popokabaka. Het boek van 109 bladzijden is te koop bij de auteur zelf of via de website www.skribis.be. (BHT)