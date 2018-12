Oscar and The Wolf sluit eerste dag Cactusfestival 2019 af Bart Huysentruyt

14 december 2018

07u00 0

Oscar and The Wolf, de groep rond de charismatische zanger Max Colombie, is één van de headliners van het 38ste Cactusfestival in de zomer van 2019. Na stevige concerten in het Sportpaleis dit jaar, kiest de groep ervoor om volgend jaar in de intimistische setting van het Minnewaterpark op te treden. Dat wordt ongetwijfeld een zomerse topavond. Oscar and The Wolf sluit op vrijdag 5 juli de eerste dag van het Brugse stadsfestival af. De ticketverkoop start op zaterdag 15 december om 10 uur. Meer namen volgen binnenkort.