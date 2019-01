Orlin (10) gaat binnenkort vliegen: Vlaanderen reageert massaal op wensenlijstje van ongeneeslijk zieke jongen Mathias Mariën

24 januari 2019

13u40 0 Brugge Vlaanderen springt massaal in de bres voor Orlin (10). De jongen lijdt aan leukemie en heeft nog een zestal maanden te leven. Zijn ouders getuigden in deze krant dat ze de komende tijd alle wensen van hun zoontje willen vervullen. “De respons is ongelofelijk. Orlin geniet met volle teugen van de aandacht. ‘Mijn wens was om een beetje beroemd te zijn. Dat is gelukt’, zegt hij dan. Er zijn enorm veel mensen die ons willen helpen. Hij gaat zelfs vliegen”, vertelt mama Purdy.

“Mijn allergrootste wens? Door de lucht vliegen. Niet in een vliegtuig, hé. Maar echt door de lucht zweven.” Met die woorden sloot Orlin (10) eind vorige week het interview met deze krant in het Brugs Dolfinarium af. De woorden van het jongetje uit Zedelgem lieten Vlaanderen duidelijk niet onberoerd. “Er is héél veel reactie gekomen op het verhaal”, bevestigt mama Purdy. Behalve warme woorden en schouderklopjes kwamen er bovendien ook tal van concrete voorstellen uit de bus. Sterker nog: Orlins allergrootste wens – zweven door de lucht – wordt binnenkort al werkelijkheid. Een gezin uit Limburg contacteerde de ouders en regelde dat de moedige jongen indoor mag skydiven. “Die mensen hebben zelf een dochtertje die leukemie moest overwinnen. Via wat connecties konden ze Orlins droom waarmaken. Natuurlijk hebben we daar geen moment over getwijfeld.”

Een beetje beroemd

Nochtans waren er alternatieven genoeg. Zo kreeg de familie ook voorstellen om met een helikopter en luchtballon te gaan vliegen. Orlin zelf had echter schrik om dat te doen en verkoos daarom het indoor skydiven. “Dat neemt niet weg dat we de mensen die het ons voorstelden enorm dankbaar zijn”, zeggen zijn ouders. “We hadden wel verwacht dat zijn verhaal reacties zou losweken. Maar in die mate? Neen, dit overtreft alles wat we in gedachten hadden.” Het skydiven is namelijk nog maar het begin. Sinds het verschijnen van het artikel blijven de voorstellen binnenstromen. Zo gaat Orlin komende dinsdag naar de hondenbrigade van de Oostendse politie om commando’s te geven aan de politiehonden. Begin februari volgt dan nog een bezoek aan Nally’s Papegaaienopvang. “Onze jongen is nu eenmaal zot van dieren”, glimlacht zijn mama. Om die reden deed de familie ook een oproep naar gezinnen die puppynesten hebben. Orlin zou namelijk dolgraag eens met kleine honden ravotten. Ook een sessie karten staat nog op zijn verlanglijstje. Het jongetje zelf geniet ondertussen met volle teugen van de aandacht. “Eén van mijn dromen was om een beetje beroemd te zijn. Dat is nu gelukt”, glimlacht Orlin.

Dubbel gevoel

Orlin was vier jaar toen hij voor het eerst leukemie kreeg. Zijn kans op genezing was 95% en de zware chemo sloeg aan. Maar Orlin herviel. Een eerste keer, anderhalf jaar later. En dan nog eens, afgelopen zomer. “De leukemie blijft terugkeren. De dokters hebben zich zelfs geëxcuseerd. Ze staan voor een raadsel”, lieten zijn ouders eerder verstaan. Zelfs een stamceltransplantatie, waarvoor net een geschikte donor gevonden was, kan niet meer baten. Intussen zijn de palliatieve zorgen opgestart en heeft het jongetje nog maximum zes maanden te leven. De massale aandacht en reacties bezorgen mama Purdy en papa Cliff daarom een dubbel gevoel. “Natuurlijk is alle steun hartverwarmend. Maar tegelijk is het enorm moeilijk om te aanvaarden dat er geen oplossing meer is voor onze zoon. Op dit moment voelt hij zich relatief goed. Alle voorstellen die binnenkomen overlopen we ook met Orlin. Hij is en blijft de baas over zijn wensen en krijgt de eindbeslissing”, besluit Purdy.

Benefiet

Komende zondag wacht in manege The Golden Quarter in Varsenare al een eerste benefiet, georganiseerd door vrienden van de familie. Tijdens een paardenwedstrijd wordt tijdens een winterbarbecue zoveel mogelijk geld ingezameld . De opbrengst gaat integraal naar Orlin. Wie meer wil weten over de benefiet en andere acties, kan terecht op de Facebookpagina ‘Orlin’. Wie de ouders wil helpen met een voorstel, kan mailen naar purdy.reuse@telenet.be.