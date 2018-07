Opzij Duivels, hier zijn de kampioenen FANDAG CLUB LOKT 19.000 BLAUW-ZWARTE SUPPORTERS BART HUYSENTRUYT

09 juli 2018

02u36 0 Brugge Negentienduizend fans hebben gisteren een bezoekje gebracht aan het Jan Breydelstadion voor de fandag van Club Brugge. Even vergaten de voetbalfans de successen van de Rode Duivels, om het rood in te ruilen voor blauw en zwart.

Naar aloude traditie vond de fandag plaats in juli en vaak zit dan het weer erg mee. Dat was gisteren niet anders. De zomerse temperaturen lokten een massa volk naar Jan Breydel. Al van 's morgens vroeg - om 10 uur gingen de deuren open - stonden mensen klaar om hun helden toe te juichen. België zit nog altijd in een voetbalroes, na de gewonnen WK-kwartfinale tegen Brazilië en het vooruitzicht van de halve finale morgen tegen Frankrijk. "We zijn telkens al gaan kijken op het groot scherm op het Beursplein in Brugge", zegt Tania Demeulemeester uit Sint-Andries. "Maar deze keer hebben we onze rode attributen ingeruild voor de kleuren van ons hart. We zijn al zeven jaar trouwe Club-abonnee. Dat zal komend seizoen niet anders zijn."





In Brugge werden ze vorig jaar natuurlijk verwend met de landstitel voor Club én de titel voor buur Cercle in 1B. "Straks is er weer een derby. Ik denk dat ze daar bij Cercle meer mee bezig zijn dan wij. Ik teken weer voor een seizoen als het vorige."





Animatie

De nieuwe truitjes waren in trek, net als het kinderdorp, waar de jongsten zich konden uitleven. De springkastelen en grimestanden stonden in de schaduw van de Oosttribune, ideaal voor de kinderen. Aan de Noordtribune konden fans dan weer terecht voor een geleide wandeling door Jan Breydel. Het werd kiezen tussen de Blauwe of de Zwarte Tour. Die eerste leidde de supporter door het stadion, de Zwarte Tour focuste op De Klokke, het administratieve hart van Club Brugge.





Op het veld gaven de vrouwen van Club na de middag het beste van zichzelf, gevolgd door een optreden van De Romeo's, gehuld in blauwzwarte tenue. Het hoogtepunt volgde daarna met een gigantische ploegfoto. Nadat de helden aan het publiek werden voorgesteld, kapitein Ruud Vormer voorop, gingen de spelers op de foto. Achter hen: de fans. Net als vorig jaar gaf dat een schitterend beeld.





Handtekeningen

De fans konden daarna nog met hun favoriete speler op de foto of ze konden een handtekening vragen. Lange rijen waren er voor Vormer, Jelle Vossen en Hans Vanaken, duidelijk het populairste trio van Club. "Ze zeggen dat Anderlecht en Standard fel versterkt zijn, maar dat zijn wij ook. Onze ploeg zal minstens zo sterk zijn als vorig jaar en toen waren we de beste", gelooft fan Birger Deraedt, die een foto bij Jelle Vossen versierde.