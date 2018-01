Opvallend meer bromfietsdiefstallen tijdens eindejaar 02u38 0

In de politiezone Brugge zijn in december en sinds het begin van dit jaar opvallend meer bromfietsen gestolen. Vorig jaar werden in de stad gemiddeld vier bromfietsen per maand ontvreemd. Tijdens de afgelopen eindejaarsperiode waren dat er al achttien: elf in december en zeven sinds het begin van januari. Dat is een straf gemiddelde van bijna één bromfiets per dag. Momenteel is het niet duidelijk of de diefstallen het werk zijn van dezelfde bende. De politie benadrukt dat er de afgelopen weken ook opvallend meer bromfietsen werden teruggevonden en weigert te spreken van een plaag. Ze raden aan steeds een goed slot te gebruiken en je bromfiets niet achter te laten op verlaten plaatsen. (SDVO)