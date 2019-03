Oppositie reageert: “Beleidsprogramma lijkt wel een cataloog van 3 Suisses” Bart Huysentruyt

12 maart 2019

14u24 0 Brugge De Brugse oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen en N-VA hebben gereageerd op de voorstelling van het beleidsprogramma.

“Op het eerste zicht lijkt het wel een 3 Suisses-cataloog”, zegt Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. “Mooie verpakking en voor elk wat wils, maar veel spectaculair nieuws valt er niet in te lezen. Er is de uitwerking van een aantal dossiers uit de vorige legislatuur, er is de filtering uit de verkiezingsprogramma’s van de meerderheidspartijen. Een aantal voorstellen blinkt uit in vaagheid en andere lijken dan weer zo vanzelfsprekend. Honderden voorstellen lanceren is één zaak, ze financieren een andere.”

Groen vindt dat het plan veel...groener kon. “De betonstop is de grote afwezige van dit bestuursakkoord", vindt Raf Reuse. “Het stadsbestuur wil wel vergroenen, maar de essentiële natuur- en landbouwgebieden zoals de Blankenbergse Steenweg, De Spie en Chartreuse gaat het bestuur wel vernietigen. Onbegrijpelijk.” Rond mobiliteit blaast het bestuur volgens Groen koud en warm tegelijk. “Een nieuw bussenplan in samenwerking met De Lijn vragen wij al lang. De parkings Zilverpand en Biekorf voorbehouden voor bewoners is ook goed. Aan de andere kant zien we wel dat het bestuur doorgaat met de rotatieparking aan de Hugo Losschaertstraat. Een nieuwe parking in het centrum van de stad is niet meer van deze tijd.”

N-VA is vooral ontgoocheld dat ze niet op de hoogte waren van de realisatie van het plan. “Het is jammer dat we alles via de media moeten vernemen”, zegt fractieleider Geert Van Tieghem. “Ik heb de 515 punten inmiddels gelezen, maar we zullen als partij pas volgende week onze mening geven. We hebben uiteraard enkele bedenkingen.”