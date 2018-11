Opnieuw zeven inbraken in buurt Astridlaan 19 november 2018

In Assebroek en Sint-Kruis zijn zaterdag in de loop van de dag opnieuw inbraken gebeurd. De politie spreekt in totaal over zeven feiten. Die vonden plaats in de Daverlostraat, Astridlaan, Prinses Lilianelaan en Bergjesbos. De dieven waren telkens op zoek naar geld en juwelen. Eline Callebert uit de Daverlostraat is een van de benadeelden. "We waren zaterdagnamiddag en -avond weg tussen 14 en 20 uur. De inbrekers drongen in die periode via een dakraam van de badamer binnen, met behulp van een tuinbankje. Ons huis bleek tot onze grote verbazing volledig overhoop gehaald. Laptops en een iPad lieten ze liggen, maar er zijn wel geld, een portefeuille en een juweel gestolen", aldus Eline Callebert. De politie kwam telkens ter plaatse en stuurde het labo voor een sporenonderzoek.





Ook begin november was er al een inbrakenreeks in Assebroek. Toen gebeurden in enkele dagen acht inbraken in de buurt van de Astridlaan.





De Brugse politie onderzoekt of de talrijke feiten met elkaar te maken hebben. (MMB/BBO)